Больше никаких очередей в кассы: студенты смогут покупать билеты на электрички в приложении

11:49 09.04.2026 Чт
2 мин
Купить билеты онлайн на электрички студенты могут пока не во всех регионах
aimg Татьяна Веремеева
Больше никаких очередей в кассы: студенты смогут покупать билеты на электрички в приложении Фото: Отныне студенты могут покупать билеты на электричку в приложении УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Студенты в Украине теперь могут покупать льготные билеты на пригородные поезда прямо в смартфоне. Новый сервис уже доступен в большинстве регионов страны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Главное:

  • Цифровизация: Больше не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы предъявить студенческий для покупки билета на электричку.
  • Где работает: Услуга доступна для пригородных рейсов и системы City Express в 19 областях.
  • Скидка: Льготная цена активируется только после введения серии и номера документа в приложении.
  • Доступность: Обновление уже работает в версиях приложения для Android и iOS.

Как работает новый сервис

Отныне студентам не нужно обращаться в кассу, чтобы приобрести льготный билет. Оформить его можно непосредственно в приложении "Укрзализныци".

Для этого нужно:

  • выбрать раздел "Пригородные" или Kyiv City Express;
  • указать станции отправления и прибытия;
  • выбрать "Студенческий билет";
  • обязательно ввести серию и номер студенческого;
  • добавить льготу и оплатить.

Скидка применяется автоматически во время оплаты.

Где уже доступна услуга

Сейчас онлайн-билеты со студенческой льготой доступны в 19 регионах Украины. Речь идет о: Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Запорожской областях.

В "Укрзализныце" отмечают, что продолжают расширять функционал и работают над тем, чтобы сервис стал доступным во всех регионах.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила возможность покупать билеты через мобильное приложение еще в 7 областях. Пассажиры могут оформить поездку онлайн за несколько секунд без очередей, а электронный билет сохраняется в смартфоне и упрощает посадку.

Также в приложении УЗ недавно появилась функция покупки железнодорожных билетов для людей с инвалидностью.

