Больше никаких очередей в кассы: студенты смогут покупать билеты на электрички в приложении
Студенты в Украине теперь могут покупать льготные билеты на пригородные поезда прямо в смартфоне. Новый сервис уже доступен в большинстве регионов страны.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Главное:
- Цифровизация: Больше не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы предъявить студенческий для покупки билета на электричку.
- Где работает: Услуга доступна для пригородных рейсов и системы City Express в 19 областях.
- Скидка: Льготная цена активируется только после введения серии и номера документа в приложении.
- Доступность: Обновление уже работает в версиях приложения для Android и iOS.
Как работает новый сервис
Отныне студентам не нужно обращаться в кассу, чтобы приобрести льготный билет. Оформить его можно непосредственно в приложении "Укрзализныци".
Для этого нужно:
- выбрать раздел "Пригородные" или Kyiv City Express;
- указать станции отправления и прибытия;
- выбрать "Студенческий билет";
- обязательно ввести серию и номер студенческого;
- добавить льготу и оплатить.
Скидка применяется автоматически во время оплаты.
Где уже доступна услуга
Сейчас онлайн-билеты со студенческой льготой доступны в 19 регионах Украины. Речь идет о: Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Запорожской областях.
В "Укрзализныце" отмечают, что продолжают расширять функционал и работают над тем, чтобы сервис стал доступным во всех регионах.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила возможность покупать билеты через мобильное приложение еще в 7 областях. Пассажиры могут оформить поездку онлайн за несколько секунд без очередей, а электронный билет сохраняется в смартфоне и упрощает посадку.
Также в приложении УЗ недавно появилась функция покупки железнодорожных билетов для людей с инвалидностью.