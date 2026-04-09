Больше никаких очередей в кассы: студенты смогут покупать билеты на электрички в приложении

Студенты в Украине теперь могут покупать льготные билеты на пригородные поезда прямо в смартфоне. Новый сервис уже доступен в большинстве регионов страны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Главное: Цифровизация: Больше не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы предъявить студенческий для покупки билета на электричку.

Где работает: Услуга доступна для пригородных рейсов и системы City Express в 19 областях.

Скидка: Льготная цена активируется только после введения серии и номера документа в приложении.

Доступность: Обновление уже работает в версиях приложения для Android и iOS.

Как работает новый сервис

Отныне студентам не нужно обращаться в кассу, чтобы приобрести льготный билет. Оформить его можно непосредственно в приложении "Укрзализныци".

Для этого нужно:

выбрать раздел "Пригородные" или Kyiv City Express;

указать станции отправления и прибытия;

выбрать "Студенческий билет";

обязательно ввести серию и номер студенческого;

добавить льготу и оплатить.

Скидка применяется автоматически во время оплаты.

Где уже доступна услуга

Сейчас онлайн-билеты со студенческой льготой доступны в 19 регионах Украины. Речь идет о: Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Запорожской областях.

В "Укрзализныце" отмечают, что продолжают расширять функционал и работают над тем, чтобы сервис стал доступным во всех регионах.