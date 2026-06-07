Все больше украинцев в Польше возвращаются домой или едут дальше за границу

В Польше наблюдается тенденция к сокращению количества украинцев на рынке труда, часть которых возвращается домой или переезжает в страны Западной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.pl.

Как сообщил генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий, процесс замены украинских работников уже продолжается. На замену украинцам польские работодатели все активнее привлекают работников из Азии и Южной Америки.

Солецкий подтвердил, что польский рынок труда достаточно быстро начал закрывать кадровый дефицит благодаря работникам, прибывающим из азиатских и южноамериканских стран.

Согласно исследованиям, количество иностранцев, официально трудоустроенных в Польше, превысило 1,17 млн человек. Это почти в шесть раз больше, чем десять лет назад.

Несмотря на это, украинцы остаются самой большой группой среди иностранных работников - по данным по состоянию на сентябрь 2024 года их насчитывалось около 779 тысяч. Однако их доля на польском рынке труда постепенно сокращается.

Издание пишет, что сейчас в Польше работают примерно 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. В то же время количество работников из Азии и Южной Америки продолжает быстро увеличиваться.

Это подтверждают и данные по разрешениям на работу: только за первое полугодие 2024 года было выдано более 173 тысяч таких документов, причем большинство получили граждане стран за пределами Европы.

На этом фоне все чаще обсуждается вопрос, смогут ли работники из других регионов полностью заменить украинцев, которые после начала полномасштабной войны начали переезжать в страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и более простых условий трудоустройства.

По данным польского издания, особенно быстро растет количество работников, прибывающих из Непала, Индии и Филиппин.

Наибольшим спросом по-прежнему пользуются работники для выполнения простой физической работы, персонал производственных предприятий и складов, а также операторы машин и различного оборудования.

Отмечается, что часть украинцев, которые покинули Польшу в поисках более высоких заработков, в случае возвращения может столкнуться с измененными условиями на рынке труда. В частности, вакансии, которые ранее были доступны для них, уже могут быть заняты работниками из других стран.