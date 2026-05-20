Переход на новые формы пребывания в Польше: что ждет украинцев в 2027 году

Польша официально продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. После завершения этого срока украинцам придется переходить на другие формы легального пребывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Когда начнут действовать ограничения

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши и Управления по делам иностранцев, сейчас украинцы со статусом UKR могут легально проживать и работать в Польше без оформления дополнительных разрешений. Однако польские власти отмечают, что после 4 марта 2027 года автоматического продления временной защиты не предусмотрено.

После завершения действия этого механизма украинцам, которые планируют остаться в Польше, нужно будет оформлять другие основания для легального пребывания. Речь идет, в частности, о:

трудоустройстве;

обучение;

ведение бизнеса;

воссоединении семьи;

получении временной или постоянной карты побыту.

Как сохранить статус UKR

Также в Польше ужесточили требования для сохранения статуса UKR. Согласно официальным разъяснениям, потерять статус могут украинцы, которые:

выехали из Польши более чем на 30 дней;

получили другой тип вида на жительство;

оформили временную защиту в другой стране ЕС.

Кроме того, украинцы, которые оформляли номер PESEL UKR без загранпаспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Иначе их статус могут аннулировать.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС помогать украинским беженцам переходить с временной защиты на долгосрочные формы проживания. Среди основных вариантов - рабочие разрешения, студенческие визы и другие типы видов на жительство.