Переход на новые формы пребывания в Польше: что ждет украинцев в 2027 году

10:51 20.05.2026 Ср
В Польше назвали сроки обязательного подтверждения личности для сохранения статуса UKR
aimg Татьяна Веремеева
Переход на новые формы пребывания в Польше: что ждет украинцев в 2027 году Фото: Украинцы в Польше (Getty Images)
Польша официально продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. После завершения этого срока украинцам придется переходить на другие формы легального пребывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Главное:

  • Изменение механизма: После 4 марта 2027 года автоматического продления временной защиты для украинцев в Польше не будет.
  • Пути легализации: Чтобы остаться в стране на законных основаниях, гражданам Украины придется самостоятельно переходить на долгосрочные формы проживания.
  • Доступные варианты: Основными основаниями станут официальное трудоустройство, открытие или ведение бизнеса, обучение в польских учебных заведениях, воссоединение семьи или получение временной/постоянной карты побыту.
  • Текущие обязательства: Те, кто хочет дождаться 2027 года со статусом UKR, должны строго придерживаться правил.
  • Стратегия Евросоюза: Польские власти действуют в рамках рекомендаций Еврокомиссии, которая призывает страны ЕС постепенно переводить украинских беженцев с временного статуса на общие миграционные правила.

Когда начнут действовать ограничения

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши и Управления по делам иностранцев, сейчас украинцы со статусом UKR могут легально проживать и работать в Польше без оформления дополнительных разрешений. Однако польские власти отмечают, что после 4 марта 2027 года автоматического продления временной защиты не предусмотрено.

После завершения действия этого механизма украинцам, которые планируют остаться в Польше, нужно будет оформлять другие основания для легального пребывания. Речь идет, в частности, о:

  • трудоустройстве;
  • обучение;
  • ведение бизнеса;
  • воссоединении семьи;
  • получении временной или постоянной карты побыту.

Как сохранить статус UKR

Также в Польше ужесточили требования для сохранения статуса UKR. Согласно официальным разъяснениям, потерять статус могут украинцы, которые:

  • выехали из Польши более чем на 30 дней;
  • получили другой тип вида на жительство;
  • оформили временную защиту в другой стране ЕС.

Кроме того, украинцы, которые оформляли номер PESEL UKR без загранпаспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Иначе их статус могут аннулировать.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС помогать украинским беженцам переходить с временной защиты на долгосрочные формы проживания. Среди основных вариантов - рабочие разрешения, студенческие визы и другие типы видов на жительство.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых правилах для украинцев в Польше, которые начали действовать с 5 марта 2026 года. Изменения касаются статуса PESEL UKR, условий проживания, доступа к медицине и трудоустройству, а также введения новой карты быта CUKR на три года. В то же время части украинцев придется пройти верификацию документов, иначе они могут потерять право на легальное пребывание в стране.

