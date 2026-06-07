Все більше українців у Польщі повертаються додому або їдуть далі за кордоном

У Польщі спостерігається тенденція до скорочення кількості українців на ринку праці, частина яких повертається додому або переїжджає до країн Західної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.pl.

Як повідомив генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький, процес заміни українських працівників уже триває. На заміну українцям польські роботодавці дедалі активніше залучають працівників з Азії та Південної Америки.

Солецький підтвердив, що польський ринок праці досить швидко почав закривати кадровий дефіцит завдяки працівникам, які прибувають з азійських і південноамериканських країн.

Згідно з дослідженнями, кількість іноземців, офіційно працевлаштованих у Польщі, перевищила 1,17 млн осіб. Це майже в шість разів більше, ніж десять років тому.

Попри це, українці залишаються найбільшою групою серед іноземних працівників - за даними станом на вересень 2024 року їх налічувалося близько 779 тисяч. Однак їхня частка на польському ринку праці поступово скорочується.

Видання пише, що нині в Польщі працюють приблизно 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Водночас кількість працівників з Азії та Південної Америки продовжує швидко збільшуватися.

Це підтверджують і дані щодо дозволів на роботу: лише за перше півріччя 2024 року було видано понад 173 тисячі таких документів, причому більшість отримали громадяни країн за межами Європи.

На цьому тлі дедалі частіше обговорюється питання, чи зможуть працівники з інших регіонів повністю замінити українців, які після початку повномасштабної війни почали переїжджати до країн Західної Європи через вищі зарплати та простіші умови працевлаштування.

За даними польського видання, особливо швидко зростає кількість працівників, які прибувають з Непалу, Індії та Філіппін.

Найбільший попит, як і раніше, мають працівники для виконання простої фізичної роботи, персонал виробничих підприємств і складів, а також оператори машин та різного обладнання.

Зазначається, що частина українців, які залишили Польщу в пошуках вищих заробітків, у разі повернення може зіткнутися зі зміненими умовами на ринку праці. Зокрема, вакансії, які раніше були доступними для них, вже можуть бути зайняті працівниками з інших країн.