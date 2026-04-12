Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: когда может состояться

12:15 12.04.2026 Вс
2 мин
Новый этап возможен уже на следующей неделе?
aimg Татьяна Степанова
Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: когда может состояться Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)

Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией возможен уже в конце следующей недели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

Буданов сообщил, что после возвращения 182 украинцев 11 апреля уже готовят следующий обмен.

"Я надеюсь, что где-то на конец недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры", - отметил глава ОП.

Пасхальный обмен пленными

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными, который состоялся накануне Пасхи. Домой удалось вернуть 175 защитников и 7 гражданских.

Возвращенные из плена воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

Среди них есть раненые. Большинство было в плену с 2022 года.

В Коордштабе отметили, что возраст самого молодого освобожденного - 22 года, самому старшему исполнилось - 63 года.

Всего среди освобожденных сегодня военных - представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных Сил, СБС, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Также на родную землю сегодня вернулись 7 гражданских граждан Украины, которые были порабощены российскими оккупационными войсками еще в 2022 году.

Как стало известно позже, Украина планировала вернули из плена большее количество людей, но Россия от этого отказалась.

