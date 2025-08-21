Более трех стран готовы направить войска в Украину, - Ермак

Ряд стран готовы направить свои войска в Украину, но окончательные решения требуют согласования с Соединенными Штатами, чтобы сохранить единство фронта и определить общие правила боевых действий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
На вопрос журналистов, могут ли Германия, Великобритания и Франция уже направить войска в Украину, Ермак подтвердил готовность части союзников к такому шагу.
"Я могу подтвердить, что более трех стран готовы направить солдат, но не хочу называть конкретные государства, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, действительно есть среди них. Все это нужно согласовать с Соединенными Штатами, чтобы сохранить единство нашего фронта и выработать общие правила боевых действий. У нас точно будут союзные войска на нашей земле", - заявил он.
Отвечая на вопрос о количестве иностранных военных, Ермак пояснил, что сейчас идет оценка потребностей.
"У нас длинная граница с Россией, и наши командиры анализируют, какой размер иностранных контингентов необходим для ее охраны. Нужно определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии", - добавил глава ОП.
Как известно, "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.
Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев, однако премьер-министр страны Кристен Миха отметил, что обсуждать детали возможной миссии пока преждевременно.
В Латвии также готовы рассмотреть отправку войск в Украину, но есть определенные условия.
Швеция согласилась сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины. В частности, страна может помочь с воздушным наблюдением и военно-морскими ресурсами.
Кроме того, Великобритания заявила о готовности направить свои войска в Украину для защиты воздушного пространства и морских портов, однако размещать их вблизи линии фронта с РФ не планирует.
По данным издания Bloomberg, после встречи в Белом доме около 10 стран готовы отправить войска в Украину.