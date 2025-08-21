Более трех стран готовы направить войска в Украину, - Ермак

На вопрос журналистов, могут ли Германия, Великобритания и Франция уже направить войска в Украину, Ермак подтвердил готовность части союзников к такому шагу.

"Я могу подтвердить, что более трех стран готовы направить солдат, но не хочу называть конкретные государства, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, действительно есть среди них. Все это нужно согласовать с Соединенными Штатами, чтобы сохранить единство нашего фронта и выработать общие правила боевых действий. У нас точно будут союзные войска на нашей земле", - заявил он.

Отвечая на вопрос о количестве иностранных военных, Ермак пояснил, что сейчас идет оценка потребностей.

"У нас длинная граница с Россией, и наши командиры анализируют, какой размер иностранных контингентов необходим для ее охраны. Нужно определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии", - добавил глава ОП.