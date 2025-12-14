Белорусских топ-оппозиционеров Бабарико и Колесникову примет Германия

Германия примет у себя белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико, освобожденных режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в эфире немецкого телевидения, пишет издание Tagesschau.
Добриндт во время выступления напомнил, что освободить политических заключенных удалось благодаря посредничеству со стороны Соединенных Штатов. В обмен на освобождение 123 человек США отменили санкции на экспорт белорусского калия.
"Этот пример демонстрирует, что мы должны ладить с американцами", - сказал министр.
Добриндт также добавил, что Германия заинтересована в укреплении белорусского демократического движения в изгнании.
"И поэтому мы примем двух самых известных оппозиционных политиков, которых сегодня посадили в тюрьму", - заявил он, отметив, что речь идет именно о Колесниковой и Бабарико.
Напомним, что 13 декабря по итогам переговоров с США Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу - известные белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и многие другие.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул сообщил, что в ближайшие месяцы может быть освобождено еще около тысячи белорусских политзаключенных.
Между тем 14 декабря белорусские оппозиционеры дали пресс-конференцию в Чернигове, во время которой поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского и сделали ряд заявлений, в том числе относительно войны в Украине.