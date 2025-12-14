UA

Білоруських топ-опозиціонерів Бабарико і Колеснікову прийме Німеччина

Фото: білоруська опозиціонерка Марія Колесникова (wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Німеччина прийме у себе білоруських опозиціонерів Марію Колесникову та Віктора Бабарико, звільнених режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт в ефірі німецького телебачення, пише видання Tagesschau.

Добріндт під час виступу нагадав, що звільнити політичних в'язнів вдалося завдяки посередництву з боку Сполучених Штатів. В обмін на звільнення 123 людей США скасували санкції на експорт білоруського калію.

"Цей приклад демонструє, що ми повинні ладити з американцями", - сказав міністр.

Добріндт також додав, що Німеччина зацікавлена у зміцненні білоруського демократичного руху у вигнанні.

"І тому ми приймемо двох найвідоміших опозиційних політиків, яких сьогодні ув’язнили", - заявив він, зазначивши, що мова йде саме про Колесникову та Бабарико.

Звільнення політв'язнів у Білорусі

Нагадаємо, що 13 грудня за підсумками переговорів з США Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю - відомі білоруські опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова, лауреат Нобелівської премії Миру 2022 року Алесь Біляцький та багато інших.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа в Білорусі Джон Коул повідомив, що найближчими місяцями може бути звільнено ще приблизно тисячу білоруських політв’язнів.

Тим часом 14 грудня білоруські опозиціонери дали пресконференцію у Чернігові, під час якої подякували президенту України Володимиру Зеленському та зробили низку заяв, в тому числі щодо війни в Україні.

