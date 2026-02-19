В Білорусі звільнили опозиціонера, який двічі відмовлявся емігрувати: що відомо

В Білорусі вже вдруге звільнили політв'язня, який не може залишити країну. Мова йде про білоруського опозиціонера Миколу Статкевича.

Статкевича, як повідомила проєкту його дружина Марина Адамович, звільнили ще у вересні 2025 року. Але він, як виявилося, не може залишити країну, оскільки пережив інсульт та має проблеми із мовленням.

Статкевич - доволі відомий білоруський опозиціонер, який налаштований проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ще з 1990-х років. У 2010 році був кандидатом у президенти, за що отримав шість років колонії. Лукашенко достроково звільнив його у 2015 році.

Вдруге Статкевича за вигаданим приводом затримали у травні 2020 року, незадовго до виборів президента. В грудні 2021 року його засудили до 14 років тюрми за нібито організацію "масових заворушень".

11 вересня 2025 року Лукашенко помилував Статкевича, опозиціонер вийшов на волю.