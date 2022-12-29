Лукашенко уже в курсе. В Беларуси придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом

Лидера беларусского режима Александра Лукашенко проинформировали о падении ракеты на территории Беларуси. На данный момент в стране рассматривают две версии произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого" .

Сообщается, что на месте работает группа военных и следователей.

СМИ утверждает, что в Беларуси якобы упала украинская ракета комплекса С-300 в промежутке с 10:00 до 11:00. При этом представители украинской власти не выступали с таким сообщением.

Так, на данный момент рассматриваются две основные версии:

Залет ракеты в Беларусь, аналогичный недавнему инциденту в Польше.

Ракета была сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что Беларусь предоставляет России свою территорию для совершения преступлений против Украины. Кроме того, Европарламент признал Беларусь соучастником агрессии.

Напомни, что сегодня утром в Брестской области упала ракета.

Кроме того, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.

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