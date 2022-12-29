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Падение ракеты в Беларуси: Украина готова к расследованию, но не исключает провокации

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 19:47
Падение ракеты в Беларуси: Украина готова к расследованию, но не исключает провокации Иллюстративное фото: Украина готова к расследованию падения ракеты в Беларуси, но не исключает провокации (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Украина готова к проведению объективного расследования падения ракеты в Беларуси с участием международных экспертов, но не исключает, что Россия могла организовать провокацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В ведомстве напомнили, что Беларусь выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства страны ракетой С-300, которая, как утверждают в Минске, была выпущена с территории Украины во время массированного удара россиян.

В Минобороны подчеркивают, что Россия могла организовать провокацию - намеренно проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - подчеркивают в ведомстве.

Также там отметили, что украинская сторона готова предложить участвовать в процессе расследования авторитетным экспертам из государств, которые не связаны с поддержкой России в любой форме.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.

Позже в Беларуси добавили, что у них есть несколько "версий" падения ракеты.

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