"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. В то же время, Игнат напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

"Тут нечего комментировать", - сказал РБК-Украина спикер Воздушных сил.

Напомним, сегодня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. После этого Беларусь заявила, что на ее территории упали обломки якобы украинской ракеты.

Позже в Беларуси определились с основной "версией" инцидента, заявив, что белорусская ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.