В Беларуси начались военные учения с привлечением ядерного оружия
В Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .
В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.
В министерстве обороны Беларуси сообщили, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".
Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению Александра Лукашенко.
"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", - отметил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.
По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.
"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать - будем учиться", - сказал он.
Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.
Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.
Маневры запланированы на белорусской территории и частично в России на период с 12 по 16 сентября.
По официальной версии, целью учений является проверка возможностей обеих стран по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.