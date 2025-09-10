В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты "Орешник", - СМИ

Спутниковые снимки показали строительство новых военных баз, которые могут иметь стратегическое значение для России в войне против Украины. Один из таких объектов расположен вблизи Минска, где могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" (Радио Свобода).
Журналисты "Схем" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси, которая включает как новые базы, так и модернизированные старые полигоны, которые планируют использовать во время совместных учений России и Беларуси "Запад-2025".
Первый объект строится вблизи села Павловка к югу от Минска. Работы начались еще в июне 2024 года, и к сентябрю 2025-го площадь стройплощадки превысила 2 кв. км.
Здесь появились 13 складов боеприпасов размером 30×20 м за оборонительными стенами, три ангара длиной 100 м, многочисленные земляные насыпи и фундаменты будущих зданий, соединенные сетью дорог.
Эксперты предполагают, что на этой базе могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".
Ранее на этом месте располагался советский Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, который был расформирован после присоединения Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Второй новый объект находится на окраине Гомеля, менее чем в 40 км от границы с Украиной. По спутниковым снимкам видно активные земляные работы, строительную технику, прокладку новых дорог и расчистку территории.
Планируется учебно-тактическое поле, плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест.
По оценкам журналистов, размеры и инфраструктура этого городка соответствует размерам существующих военных баз в Беларуси, то есть там потенциально сможет разместиться военная бригада средней численностью около 3 тысяч человек.
"Пока нет официальной информации о том, какое именно подразделение там будет базироваться, но учитывая тот факт, что для "усиления южного участка" белорусские власти создали новое формирование - 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси - то это может быть именно для нее", - пишет Радио.Свобода.
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Предположительно она является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж".
Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое использование нового вооружения.
Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут в сентябре. Активная фаза маневров запланирована на 12-16 сентября, к ним привлекут более 13 тысяч военнослужащих.
По официальной версии Москвы и Минска, учения имеют целью проверку готовности к "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".
В Госпогранслужбе Украины не исключают провокаций во время российских учений с участием Беларуси.
Вчера же стало известно, что с 10 сентября Польша полностью закроет государственную границу с Беларусью из-за военных учений РФ.