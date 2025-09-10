В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты "Орешник", - СМИ

Журналисты "Схем" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси, которая включает как новые базы, так и модернизированные старые полигоны, которые планируют использовать во время совместных учений России и Беларуси "Запад-2025".

Первый объект строится вблизи села Павловка к югу от Минска. Работы начались еще в июне 2024 года, и к сентябрю 2025-го площадь стройплощадки превысила 2 кв. км.

Здесь появились 13 складов боеприпасов размером 30×20 м за оборонительными стенами, три ангара длиной 100 м, многочисленные земляные насыпи и фундаменты будущих зданий, соединенные сетью дорог.

Эксперты предполагают, что на этой базе могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

Ранее на этом месте располагался советский Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, который был расформирован после присоединения Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Второй новый объект находится на окраине Гомеля, менее чем в 40 км от границы с Украиной. По спутниковым снимкам видно активные земляные работы, строительную технику, прокладку новых дорог и расчистку территории.

Планируется учебно-тактическое поле, плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест.

По оценкам журналистов, размеры и инфраструктура этого городка соответствует размерам существующих военных баз в Беларуси, то есть там потенциально сможет разместиться военная бригада средней численностью около 3 тысяч человек.

"Пока нет официальной информации о том, какое именно подразделение там будет базироваться, но учитывая тот факт, что для "усиления южного участка" белорусские власти создали новое формирование - 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси - то это может быть именно для нее", - пишет Радио.Свобода.