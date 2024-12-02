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В Беларусь снова залетали десятки русских дронов, шесть из них исчезли, - "Гаюн"

Понедельник 02 декабря 2024 13:20
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В Беларусь снова залетали десятки русских дронов, шесть из них исчезли, - "Гаюн" Иллюстративное фото: в Беларусь снова залетали десятки российских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Беларусь за последнюю ночь, с 1 на 2 декабря, залетел 31 российский дрон. Шесть из них были локационно потеряны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным мониторингового канала, некоторые дроны залетали на территорию Беларуси не единожды.

В частности, известно, что дроны проходили через "белорусский коридор" и залетали в направлении Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря, Гомеля и Хойника. При этом один из них двигался в направлении Беларуси, затем развернулся и вылетел в РФ, оттуда он снова развернулся в Беларусь и еще раз назад в Россию.

В Беларусь снова залетали десятки русских дронов, шесть из них исчезли, - &quot;Гаюн&quot;

Первая мера зафиксирована в 23:03, дрон залетел через Комарин в "белорусский коридор" и пройдя над РБ вылетел на Чернобыль.

За ночь дежурная авиация ВВС РБ не поднималась. При этом по данным украинских Воздушных сил за ночь над территорией Беларуси и РФ было локационно потеряно 6 дронов.

Ночная атака врага

Напомним, в ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удар по Тернополю. Тар дрон попал в многоэтажное здание, взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей. Известно об одном погибшем.

Кроме этого, российская армия запустила дроны на Киев. В столице и на подступах было сбито около 20 беспилотников.

По данным Воздушных сил, Россия в ночь на 2 декабря выпустила по Украине 110 дронов. По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 52 дронов. Еще 50 беспилотников локационно потеряно.

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