Россия атаковала Тернополь дронами: в доме пожар, один человек погиб

Российские войска в ночь на 2 декабря декабря атаковали дронами Тернополь. В результате атаки в жилом доме произошел пожар и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Сергея Надала и пост в Facebook главы Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.

"Враг вновь атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы. Все детали - впоследствии", - написал Надал в 02:03.

Примерно в это же время глава ОВА уточнил, что по дому было попадание. Из-за атаки один человек погиб, другие получили ранения.

Обновлено в 02:39

Мэр Тернополя уточнил, что вражеский дрон попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города.

"Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели тушат пожар", - добавил он.

Где объявили тревогу

Отметим, что Россия до сих пор атакует Украину дронами. В связи с этим, по состоянию на 02:19, в ряде областей Украины продолжается тревога, а именно: в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.