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Ночная атака РФ на Киев: Силы обороны обезвредили около двух десятков БпЛА

Понедельник 02 декабря 2024 07:19
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Ночная атака РФ на Киев: Силы обороны обезвредили около двух десятков БпЛА Фото: силы ПВО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российские войска в ночь с 1 на 2 декабря снова запустили дроны по Киеву. Ночная тревога в столице длилась 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что вражеские дроны заходили в Киев как и раньше - волнами и с разных направлений. Силами обороны были обнаружены и обезврежены около двух десятков БпЛА противника, которые потенциально угрожали столице. В результате атаки разрушений или пострадавших в городе нет.

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Спасибо защитникам за защиту", - резюмировал он.

Отметим, что около часа назад в Киеве вновь объявили тревогу. Сигнал был связан с очередной угрозой применения вражеских дронов. Однако ближе к 7 утра уже был отбой.

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