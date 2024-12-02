У Білорусь знову залітали десятки російських дронів, шість з них зникли, - "Гаюн"

У Білорусь протягом останньої ночі, з 1 на 2 грудня, залетів 31 російський дрон. Шість з них були локаційно втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингового каналу, деякі дрони залітали на територію Білорусі не один раз.

Зокрема, відомо, що дрони проходили через "білоруський коридор" та залітали в напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозиря, Гомеля та Хойника. При цьому, один із них рухався в напрямку Білорусі, потім розвернувся і вилетів до РФ, звідти він знову розвернувся до Білорусі і ще раз назад до Росії.

Перший захід зафіксовано о 23:03, дрон залетів через Комарин у "білоруський коридор" і пройшовши над РБ вилетів на Чорнобиль.

За ніч чергова авіація ВПС РБ не піднімалася. При цьому за даними українських Повітряних сил за ніч над територією Білорусі та РФ було локаційно втрачено 6 дронів.

Нічна атака ворога

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю. Тар дрон влучив у багатоповерховий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Відомо про одного загиблого.

Окрім цього російська армія запустила дрони на Київ. У столиці та на підступах було збито близько 20 безпілотників.