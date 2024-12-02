ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия выпустила по Украине 110 дронов. Воздушные силы рассказали, сколько сбили

Украина, Понедельник 02 декабря 2024 08:55
UA EN RU
Россия выпустила по Украине 110 дронов. Воздушные силы рассказали, сколько сбили Фото: силы ПВО работали в 10 областях Украины ночью 2 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 2 декабря выпустила по Украине 110 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 10 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью оккупанты выпустили 110 "Шахедов" и беспилотников других типов из четырех районов - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. По состоянию на 8:30 подтверждено уничтожение 52 дронов. Еще 50 беспилотников локационно потеряно.

Шесть беспилотников полетели в направлении России и Беларуси, еще один - в воздухе

Ночная атака врага

В ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удар по Тернополю. Вражеский дрон ударил по пятиэтажному жилому дому. Атака вызвала масштабный пожар в доме. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали.

Также россияне пытались атаковать "Шахедами" Киев. В столице и на подступах сбили около 20 беспилотников. В Киеве попаданий не было, разрушений или пострадавших не зафиксировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны