Россия выпустила по Украине 110 дронов. Воздушные силы рассказали, сколько сбили

Россия в ночь на 2 декабря выпустила по Украине 110 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 10 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Шесть беспилотников полетели в направлении России и Беларуси, еще один - в воздухе

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. По состоянию на 8:30 подтверждено уничтожение 52 дронов. Еще 50 беспилотников локационно потеряно.

Этой ночью оккупанты выпустили 110 "Шахедов" и беспилотников других типов из четырех районов - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Ночная атака врага

В ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удар по Тернополю. Вражеский дрон ударил по пятиэтажному жилому дому. Атака вызвала масштабный пожар в доме. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали.

Также россияне пытались атаковать "Шахедами" Киев. В столице и на подступах сбили около 20 беспилотников. В Киеве попаданий не было, разрушений или пострадавших не зафиксировано.

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