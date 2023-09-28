RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь заявляет, что польский вертолет дважды пересек границу. Польша отрицает

Фото: Беларусь заявляет, что Польский вертолет пересек границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Беларуси заявило, что "польский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Беларуси". В Польше это заявление опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным польских военных,

Споры между Польшей и Беларусью

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белоруской стороны.

При этом мониторинговая группа "Білоруські Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша