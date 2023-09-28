Беларусь заявляет, что польский вертолет дважды пересек границу. Польша отрицает

По данным польских военных,

Споры между Польшей и Беларусью

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белоруской стороны.

При этом мониторинговая группа "Білоруські Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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