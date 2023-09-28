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Білорусь заявляє, що польський вертоліт двічі переткнув кордон. Польща заперечує

Фото: Білорусь заявляє, що Польський вертоліт переткнув кордон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Білорусі заявило, що "польський вертоліт двічі порушив повітряний простір Білорусі". У Польщі цю заяву заперечили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними польських військових, 

Суперечки між Польщею та Білоруссю

Нагадаємо, 1 вересня Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт Мі-24 порушив повітряний простір. Мінськ заявляє, що гелікоптер нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Польські військові стверджують, що це провокація білоруської сторони.

При цьому моніторингова група "Білоруські Гаюн" не виключає, що це міг бути польський вертоліт. Проте також є припущення, що кордон перетнув білоруський вертоліт.

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