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Не Беларусь и Казахстан: из каких стран Россия завербовала больше всего наемников

05:47 13.06.2026 Сб
2 мин
Как страны мира реагируют на вербовку своих граждан Кремлем?
aimg Екатерина Коваль
Не Беларусь и Казахстан: из каких стран Россия завербовала больше всего наемников Фото: процесс рекрутинга в армию РФ активно продолжается (Getty Images)
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Россия завербовала более 42 тысяч иностранцев для войны против Украины и планирует привлечь еще больше до конца 2026 года. Каждый пятый завербованный уже погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и ГУР МО Украины.

Масштабы вербовки

По состоянию на сейчас в рядах российской армии идентифицировано более 14 тысяч военных из КНДР и более 28 тысяч завербованных иностранцев из других стран - всего более 42 тысяч человек. До конца 2026 года Кремль стремится привлечь не менее 18,5 тысячи новых иностранных бойцов.

Большинство попали в армию РФ из-за обещаний больших заработков, манипуляций и давления. Оказавшись на передовой, они остаются без документов и надлежащей подготовки.

Больше всего завербованных - из этих стран

По верифицированным данным проекта "Хочу жить" ГУР МО, топ стран по количеству завербованных:

  • Куба - 15 000+ (оценка ГУР)
  • КНДР - 14 000+ (оценка ГУР)
  • Узбекистан - 4 955
  • Таджикистан - 3 321
  • Беларусь - 2 871
  • Казахстан - 2 420
  • Кыргызстан - 1 395
  • Шри Ланка - 897
  • Армения - 994

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Смертность катастрофическая

С 24 февраля 2022 года идентифицировано 5 149 погибших завербованных иностранцев, еще более 700 попали в плен. В общем 22% всех завербованных наемников уже погибли. А 42% погибших умерли в первые четыре месяца службы.

Как вербуют

Вербовка происходит как внутри России, так и непосредственно в странах происхождения - через:

  • "Русские дома" и структуры "Россотрудничества" за рубежом;
  • частных рекрутеров;
  • российские посольства и консульства;
  • давление на иностранных студентов в российских университетах;
  • влияние на трудовых мигрантов внутри РФ;
  • давление за совершенные преступления.

Среди завербованных - студенты, приехавшие учиться в Россию, люди в поисках работы, туристы и правонарушители.

Реакция стран

Десятки государств отреагировали на циничные действия РФ. В частности:

  • Индия - раскрыла сеть вербовщиков, вернула более 100 граждан, Верховный суд расследует гибель 26 индийцев;
  • Кения - ликвидировала 600 агентств по вербовке, задержала сотрудника посольства РФ, возбуждены дела о по меньшей мере 10 погибших;
  • Казахстан - возбудил 700 уголовных дел против граждан за участие в войне.

ООН также зафиксировала бесчеловечное отношение к завербованным иностранцам в российской армии.

За год количество желающих воевать в РФ против Украины упало на 20% и тенденция только усиливается.

Чтобы компенсировать дефицит, Россия расширяет географию вербовки. В конце 2025 года Кремль развернул активную вербовку наемников в Иране - обещали 20 тысяч долларов единовременно и около 2 тысяч в месяц. В мае 2026-го Россия активизировала вербовку граждан африканских стран.

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