Не Білорусь та Казахстан: з яких країн Росія завербувала найбільше найманців

Росія завербувала понад 42 тисячі іноземців для війни проти України і планує залучити ще більше до кінця 2026 року. Кожен п'ятий завербований уже загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації та ГУР МО України.

Масштаби вербування

Станом на зараз у лавах російської армії ідентифіковано понад 14 тисяч військових із КНДР та понад 28 тисяч завербованих іноземців з інших країн — разом понад 42 тисячі осіб. До кінця 2026 року Кремль прагне залучити щонайменше 18,5 тисячі нових іноземних бійців.

Більшість потрапили до армії РФ через обіцянки великих заробітків, маніпуляції та тиск. Опинившись на передовій, вони залишаються без документів і належної підготовки.

Найбільше завербованих - з цих країн

За верифікованими даними проєкту "Хочу жити" ГУР МО, топ країн за кількістю завербованих:

Куба - 15 000+ (оцінка ГУР)

- 15 000+ (оцінка ГУР) КНДР - 14 000+ (оцінка ГУР)

- 14 000+ (оцінка ГУР) Узбекистан - 4 955

- 4 955 Таджикистан - 3 321

- 3 321 Білорусь - 2 871

- 2 871 Казахстан - 2 420

- 2 420 Киргизстан - 1 395

- 1 395 Шрі Ланка - 897

- 897 Вірменія - 994

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Смертність катастрофічна

З 24 лютого 2022 року ідентифіковано 5 149 загиблих завербованих іноземців, ще понад 700 потрапили в полон. Загалом 22% усіх завербованих найманців уже загинули. А 42% загиблих померли в перші чотири місяці служби.

Як вербують

Вербування відбувається як всередині Росії, так і безпосередньо в країнах походження - через:

"Русскіє дома" та структури "Россотрудничества" за кордоном;

приватних рекрутерів;

російські посольства та консульства;

тиск на іноземних студентів у російських університетах;

вплив на трудових мігрантів всередині РФ;

тиск за скоєні злочини.

Серед завербованих - студенти, які приїхали вчитися в Росію, люди в пошуках роботи, туристи та правопорушники.

Реакція країн

Десятки держав відреагували на цинічні дії РФ. Зокрема:

Індія - розкрила мережу вербувальників, повернула понад 100 громадян, Верховний суд розслідує загибель 26 індійців;

- розкрила мережу вербувальників, повернула понад 100 громадян, Верховний суд розслідує загибель 26 індійців; Кенія - ліквідувала 600 агентств із вербування, затримала співробітника посольства РФ, порушено справи про щонайменше 10 загиблих;

- ліквідувала 600 агентств із вербування, затримала співробітника посольства РФ, порушено справи про щонайменше 10 загиблих; Казахстан - порушив 700 кримінальних справ проти громадян за участь у війні.

ООН також зафіксувала нелюдське ставлення до завербованих іноземців у російській армії.