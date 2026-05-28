Украинские военные взяли в плен иностранцев из почти 50 стран мира

В украинском плену сейчас находятся сотни иностранцев из более 48 стран мира, которых Россия обманом и финансовыми манипуляциями привлекла к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Как работает российская система вербовки

Как отметили в МИД, в Украине создали специальный информационный ресурс, призванный раскрыть масштабную российскую систему привлечения граждан других стран к боевым действиям.

Новая онлайн-площадка stoprussianrecruiters.org содержит подробные данные о географии и скрытых механизмах работы российских вербовщиков.

Там также публикуют сведения о конкретных лицах, которые действуют в интересах Кремля в разных уголках мира.

"Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств: трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Для затягивания иностранцев в армию РФ организаторы используют финансовые манипуляции, психологическое давление и откровенный обман.

По информации дипломатов, запуск этого проекта позволит привлечь внимание международного сообщества, предупредить потенциальных жертв обмана и способствовать привлечению к ответственности всех причастных к отправке людей на смерть.

Масштабы привлечения наемников

В рамках государственного проекта Координационного штаба "Хочу жить" пока удалось идентифицировать личности более 28 тысяч иностранных граждан, заключивших контракты с вооруженными силами РФ.

Согласно верифицированным данным, по меньшей мере 5149 из них уже погибли на поле боя.

