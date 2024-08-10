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Беларусь заявила, что перекинет в приграничные с Украиной области "Искандеры" и "Полонезы"

Минск, Суббота 10 августа 2024 14:12
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Беларусь заявила, что перекинет в приграничные с Украиной области "Искандеры" и "Полонезы" Фото: Беларусь хочет перебросить на границу с Украиной "Искандеры" и "Полонезы" (roe ru)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь заявила, что усилит области, граничащие с Украиной. Туда собираются направить войска и системы "Искандер" и "Полонез".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Беларуси Виктора Хренина, которого цитирует "Белта".

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы дал приказ усилить группировку войск в Гомельской и Мозырской областях. Они граничат с северными областями Украины.

В рамках этого "усиления" Беларусь утверждает, что направит к границе военных и ракетные комплексы.

"Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на совершение маршей в назначенные районы", - сказал Хренин.

Справка. "Полонез" - это белорусская 301-мм реактивная система залпового огня. Система предназначена для высокоточного поражения живой силы, небронированной и бронированной военной техники и других объектов.

"Искандер" - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы. "Искандер-М" - баллистическая ракета. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что на вооружение Беларуси поступило два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М".

Что этому предшествовало

Следует отметить, что сегодня, 10 августа, лидер белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси. Он утверждает, что вчера украинские беспилотники залетели в Белорусь.

По словам Лукашенко, часть целей якобы "сбили" над Беларусью, а остальные в России.

При этом Лукашенко заявил, что Беларусь не оставит без ответа провокации. Украина на заявления самопровозглашенного президента не реагировала.

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