Переброска Беларусью "Искандеров" и "Полонезов" в пограничные области: в ЦПД дали объяснение

Фото: в ЦПД объяснили, зачем Беларусь перебрасывает "Искандеры" в пограничные области (Getty Images)

Намерения Беларуси перебросить "Искандеры" и "Полонезы" в пограничные области - это попытка помочь главе Кремля Владимиру Путину в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью - это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", - считает он. Впрочем, по его словам, глава белорусского режима Александр Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций.