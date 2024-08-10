Переброска Беларусью "Искандеров" и "Полонезов" в пограничные области: в ЦПД дали объяснение
Намерения Беларуси перебросить "Искандеры" и "Полонезы" в пограничные области - это попытка помочь главе Кремля Владимиру Путину в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью - это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", - считает он.
Впрочем, по его словам, глава белорусского режима Александр Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций.
Что этому предшествовало
10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Беларуси сбивали украинские дроны.
После этого в Минобороны Беларуси заявили, что нааправят войска и системы "Искандер" и "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.
Напомним, в феврале Лукашенко признавал, что на вооружение Беларуси поступили два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". Кроме того, в строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 км.
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