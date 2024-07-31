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В Беларуси поднимали истребитель из-за российского "Шахеда"

Украина, Среда 31 июля 2024 09:08
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В Беларуси поднимали истребитель из-за российского "Шахеда" Фото: в Беларуси поднимали истребитель из-за российского "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси поднимали авиацию из-за российского дрона-камикадзе. Это уже четвертый раз, начиная с 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Также, как уточняют в мониториноговой группе, утром на аэродром "Лунинец" прилетели два вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", - пишет "Гаюн".

Что было до этого

После 23:00 украиинские Telegram-каналы написали, что российский "Шахед" заходит в Гомельскую область из Черниговской области Украины.

В Беларуси "ловят" российские дроны не впервые

Отметим, что белорусская авиация поднимается из-за российских дронов во время атак по Украине не впервые.

12 июля РФ атаковала Украину ударными дронами типа Shahed-131/136. Из-за беспилотника Беларусь поднимала авиацию.

Второй раз российский "Шахед" снова залетел на территорию Беларуси 13 июля, долетев до Витебска. Подобный случай фиксировался и 16 июля. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.

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