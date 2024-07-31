В Беларуси поднимали истребитель из-за российского "Шахеда"
В Беларуси поднимали авиацию из-за российского дрона-камикадзе. Это уже четвертый раз, начиная с 12 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Также, как уточняют в мониториноговой группе, утром на аэродром "Лунинец" прилетели два вертолета Ми-8 ВВС РБ.
"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", - пишет "Гаюн".
Что было до этого
После 23:00 украиинские Telegram-каналы написали, что российский "Шахед" заходит в Гомельскую область из Черниговской области Украины.
В Беларуси "ловят" российские дроны не впервые
Отметим, что белорусская авиация поднимается из-за российских дронов во время атак по Украине не впервые.
12 июля РФ атаковала Украину ударными дронами типа Shahed-131/136. Из-за беспилотника Беларусь поднимала авиацию.
Второй раз российский "Шахед" снова залетел на территорию Беларуси 13 июля, долетев до Витебска. Подобный случай фиксировался и 16 июля. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.