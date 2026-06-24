Кремль может объявить белорусам "долг" воевать за Россию, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что придумал Кремль

ISW прогнозирует, что Россия может попытаться завербовать белорусов в свою армию из-за правовой конструкции Союзного государства. Согласно договору о ее создании, россияне и белорусы имеют единый статус гражданства и теоретически равные права.

Кремль может пойти дальше – и утверждать, что равные права означают и равные обязанности. То есть, служба в вооруженных силах станет обязательной и для белорусов.

Как это может выглядеть на практике

Аналитики ISW предупреждают: российские чиновники могут настаивать на том, чтобы белорусы служили либо в российской армии, либо в подконтрольных Москве формированиям Союзного государства.

При этом правовым основанием станет именно единое законодательство Союзного государства - без каких-либо отдельных договоренностей с Минском.

Фактически это означает, что Беларусь может превратиться в де-факто аннексированную территорию, откуда Россия будет черпать человеческий ресурс для войны.