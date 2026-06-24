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Кремль может объявить белорусам "долг" воевать за Россию, - ISW

11:30 24.06.2026 Ср
2 мин
Россия нашла юридический способ мобилизовать белорусов в свои войска
aimg Елена Чупровская
Кремль может объявить белорусам "долг" воевать за Россию, - ISW Фото: Кремль может использовать Союзное государство для мобилизации белорусов в армию РФ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия разрабатывает юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что придумал Кремль

ISW прогнозирует, что Россия может попытаться завербовать белорусов в свою армию из-за правовой конструкции Союзного государства. Согласно договору о ее создании, россияне и белорусы имеют единый статус гражданства и теоретически равные права.

Кремль может пойти дальше – и утверждать, что равные права означают и равные обязанности. То есть, служба в вооруженных силах станет обязательной и для белорусов.

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Как это может выглядеть на практике

Аналитики ISW предупреждают: российские чиновники могут настаивать на том, чтобы белорусы служили либо в российской армии, либо в подконтрольных Москве формированиям Союзного государства.

При этом правовым основанием станет именно единое законодательство Союзного государства - без каких-либо отдельных договоренностей с Минском.

Фактически это означает, что Беларусь может превратиться в де-факто аннексированную территорию, откуда Россия будет черпать человеческий ресурс для войны.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин ужесточает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, требуя открыть новый фронт против Украины с белорусской территории.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что именно Украина якобы втягивает Беларусь в войну. Как сообщало РБК-Украина, Москва угрожает Киеву "всем комплексом мер", если президент Украины Владимир Зеленский не отступит от своих требований по Беларуси.

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