Кремль может объявить белорусам "долг" воевать за Россию, - ISW
Россия разрабатывает юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Что придумал Кремль
ISW прогнозирует, что Россия может попытаться завербовать белорусов в свою армию из-за правовой конструкции Союзного государства. Согласно договору о ее создании, россияне и белорусы имеют единый статус гражданства и теоретически равные права.
Кремль может пойти дальше – и утверждать, что равные права означают и равные обязанности. То есть, служба в вооруженных силах станет обязательной и для белорусов.
Как это может выглядеть на практике
Аналитики ISW предупреждают: российские чиновники могут настаивать на том, чтобы белорусы служили либо в российской армии, либо в подконтрольных Москве формированиям Союзного государства.
При этом правовым основанием станет именно единое законодательство Союзного государства - без каких-либо отдельных договоренностей с Минском.
Фактически это означает, что Беларусь может превратиться в де-факто аннексированную территорию, откуда Россия будет черпать человеческий ресурс для войны.
Напомним, что глава Кремля Владимир Путин ужесточает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, требуя открыть новый фронт против Украины с белорусской территории.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что именно Украина якобы втягивает Беларусь в войну. Как сообщало РБК-Украина, Москва угрожает Киеву "всем комплексом мер", если президент Украины Владимир Зеленский не отступит от своих требований по Беларуси.