В ВСУ создают новые бригады на фоне угрозы наступления из Беларуси, - Сырский
На фоне угрозы Беларуси в ВСУ возникла необходимость создавать новые бригады для того, чтобы гарантированно отразить возможное наступление.
Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в комментарии LIGA.net.
По его словам, не добившись успеха на основных направлениях, россияне решили расширить ареал своих активных действий на севере Украины.
Это, согласно планам окупантов, должно привести к увеличению длины линии активного фронта на 160 километров.
Сырский отметил, что враг преобладает в количестве военных и вооружения. И для того, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить эту территорию, Украине необходимо сформировать новые бригады.
"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано", - добавил главком.
На вопрос, для чего создавать новые бригады и не пополнять имеющиеся, Сырский ответил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".
Он добавил, что бригаду "не получится растянуть". В то же время, увеличение численности бригады увеличивает ее жизненный цикл как боевой единицы, то есть она дольше может выполнять задачи на определенном участке, а не на большей территории.
Главком ВСУ отметил, что сейчас другая специфика линии фронта: она существенно увеличилась в глубину.
"Итак, когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", - объяснил Сырский.
Угроза из Беларуси
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны – в том числе с привлечением Беларуси.
Белорусская оппозиция также передала Украине доклад о процессах , которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.
Кроме того, в июне в Беларуси на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения. Военнослужащие проверяют данные призывников.
Пока признаков подготовки к наземному вторжению белорусских войск в Украину нет.
Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить защиту границы на северном направлении.
Тем временем Wall Street Journal пишет, что глава Кремля Владимир Путин шантажирует президента Беларуси Александра Лукашенко с целью открытия "второго фронта".
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от белорусских властей убрать как минимум четыре ретранслятора в Брестской и Гомельской областях.
По его данным, их использовали для корректировки российских ударов по украинским городам. Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум.
Вчера украинский президент сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили работу . Пока неизвестно - оборудование демонтировали или просто выключили.