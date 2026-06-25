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В ВСУ создают новые бригады на фоне угрозы наступления из Беларуси, - Сырский

12:10 25.06.2026 Чт
3 мин
Главком не разделяет мнение о целесообразности пополнения бригад
aimg Татьяна Степанова
В ВСУ создают новые бригады на фоне угрозы наступления из Беларуси, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На фоне угрозы Беларуси в ВСУ возникла необходимость создавать новые бригады для того, чтобы гарантированно отразить возможное наступление.

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, не добившись успеха на основных направлениях, россияне решили расширить ареал своих активных действий на севере Украины.

Это, согласно планам окупантов, должно привести к увеличению длины линии активного фронта на 160 километров.

Сырский отметил, что враг преобладает в количестве военных и вооружения. И для того, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить эту территорию, Украине необходимо сформировать новые бригады.

"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано", - добавил главком.

На вопрос, для чего создавать новые бригады и не пополнять имеющиеся, Сырский ответил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".

Он добавил, что бригаду "не получится растянуть". В то же время, увеличение численности бригады увеличивает ее жизненный цикл как боевой единицы, то есть она дольше может выполнять задачи на определенном участке, а не на большей территории.

Главком ВСУ отметил, что сейчас другая специфика линии фронта: она существенно увеличилась в глубину.

"Итак, когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", - объяснил Сырский.

Угроза из Беларуси

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны – в том числе с привлечением Беларуси.

Белорусская оппозиция также передала Украине доклад о процессах , которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.

Кроме того, в июне в Беларуси на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения. Военнослужащие проверяют данные призывников.

Пока признаков подготовки к наземному вторжению белорусских войск в Украину нет.

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить защиту границы на северном направлении.

Тем временем Wall Street Journal пишет, что глава Кремля Владимир Путин шантажирует президента Беларуси Александра Лукашенко с целью открытия "второго фронта".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от белорусских властей убрать как минимум четыре ретранслятора в Брестской и Гомельской областях.

По его данным, их использовали для корректировки российских ударов по украинским городам. Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум.

Вчера украинский президент сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили работу . Пока неизвестно - оборудование демонтировали или просто выключили.

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