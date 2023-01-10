Как у Трампа ранее. В офисе Байдена нашли секретные документы, - CNN

В личном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на CNN .

Как отмечают источники издания, документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами. Их нашли в коробках, которые находились в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании. Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

В СNN добавляют, что генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, которого назначил еще экс-президент Дональд Трамп, расследовать это дело. При этом Лауш уже завершил начальную часть своего расследования и предоставил свои выводы Гарланду.

По информации издания, Байден проигнорировал все вопросы представителей СМИ о секретных документах во время саммита в Мехико.