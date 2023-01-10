ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как у Трампа ранее. В офисе Байдена нашли секретные документы, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 10 января 2023 22:13
Как у Трампа ранее. В офисе Байдена нашли секретные документы, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В личном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечают источники издания, документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами. Их нашли в коробках, которые находились в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании. Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

В СNN добавляют, что генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, которого назначил еще экс-президент Дональд Трамп, расследовать это дело. При этом Лауш уже завершил начальную часть своего расследования и предоставил свои выводы Гарланду.

По информации издания, Байден проигнорировал все вопросы представителей СМИ о секретных документах во время саммита в Мехико.

Напомним, ранее похожий скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье бывшего президента США в его поместье Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правилаа, не сдал в Национальный архив, когда уходил с поста главы государства.

Тогда Байден, комментируя произошедшее, назвал этот поступок "безответственным".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году