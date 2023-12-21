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В Белом доме рассказали о ходе переговоров с республиканцами по помощи Украине

Фото: администрация Байдена активно ведет переговоры по финпомощи Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В администрации президента США Джо Байдена полагают, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся "в правильном направлении".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы чувствуем, что переговоры движутся в правильном направлении. Это очень важно. Очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности. Итак, переговоры, дополнения, безусловно, будут продолжаться и в дальнейшем. И мы надеемся, что это будет быстро. Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим", - сказала пресс-секретарь.

Жан-Пьер также отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США является критически важной для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с Россией.

Сложности с помощью США для Украины

За последние два месяца в Конгрессе США разгорелось политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины.

В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу одобрить пакет объемом 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы более 61 млрд долларов планируется направить на закупку оружия для Украины.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена. Республиканцы требуют внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения финпомощи Украине.

20 декабря лидеры Сената США заявили, что финансирование до конца 2023 года принять не успеют.

В Белом доме надеются, что Сенат одобрит пакет Байдена для Украины в январе 2024 года.

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