RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Белом доме пройдет закрытый брифинг для Трампа по разведке

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 октября, президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб. Тема встречи не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Белого дома.

Как свидетельствует расписание главы государства, мероприятие состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома.

Тема брифинга не раскрывается, а сама встреча будет проходить без присутствия прессы.

 

Напомним, недавно The Wall Street Journal написало, администрация Дональда Трампа готова поделиться разведданными с Киевом, чтобы облегчить нанесение ударов по энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре на территории России.

А перед тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары РФ. В частности, атаковать энергетику.

Также Зеленский заявил, что в случае, если Россия угрожает блэкаутами в Киеве, то должна осознавать риск обесточивания Москвы.

Как подчеркнул президент, Украина не проявит слабости и будет давать ответ на удары по энергетической инфраструктуре.

Подробнее о том, готова ли Украина к новым ударам по энергетике, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампБелый дом