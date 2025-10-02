У Білому домі пройде закритий брифінг для Трампа по розвідці

Нагадаємо, нещодавно The Wall Street Journal написало, адміністрація Дональда Трампа готова поділитися розвідданими з Києвом, щоб полегшити завдавання ударів по енергетичних об’єктах і інший критичній інфраструктурі на території Росії.

А перед тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари РФ. Зокрема, атакувати енергетику.

Також Зеленський заявив, що у випадку, якщо Росія погрожує блекаутами в Києві, то має усвідомлювати ризик знеструмлення Москви.

Як підкреслив президент, Україна не виявить слабкості та даватиме відповідь на удари по енергетичній інфраструктурі.

