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Федеральное правительство США прекратило финансирование "Радио Свобода"

Воскресенье 16 марта 2025 01:40
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Федеральное правительство США прекратило финансирование "Радио Свобода" Фото: ЗМИ в течение нескольких недель будет продолжать работу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 15 марта, грантовое финансирование сети "Радио Свобода" (RLE/RL) было отменено. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о сокращении семи федеральных агентств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и заявление президента и главного исполнительного директора RFE/RL Стивена Капуса.

Он подчеркнул, что расторжение грантового соглашения стало бы огромным подарком для врагов США.

"Расторжение грантового соглашения Радио Свободная Европа/Радио Свобода стало бы огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие Радио Свободная Европа/Радио Свобода через 75 лет. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", - заявил Капус.

Также он проинформировал, что на протяжении всех лет работы, "Радио Свобода" получала двухпартийную поддержку в Штатах.

"Без нас почти 50 миллионов людей в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас за достоверными новостями и информацией, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", - подчеркнул он.

Также "Суспільне" со ссылкой на собственный источник добавило, что в ближайшие недели "Радио Свобода" будет работать за счет сбережений.

Напомним, вчера стало известно, что сотрудников издания "Голос Америки" начали отправлять в административные отпуска. Все дело в том, что Трамп сократил Агенство глобальных медиа, которое руководит "Радио Свобода" и "Голосом Америки". Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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