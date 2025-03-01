Белый дом не уверен, сможет ли заставить РФ и Украину прекратить войну, - СМИ

"Высокопоставленные источники Трампа говорят мне, что Белый дом сейчас не уверен, смогут ли они заставить россиян и украинцев прекратить войну", - говорится в публикации журналистки.

По ее словам, эпизод из общения Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял "вопрос о том, сможет ли он двигаться вперед к мирному соглашению".

"Это также вызывает вопрос о том, приостановят ли США помощь Украине. Но Трамп не стремится к смене режима в Украине. Никаких дискуссий о том, кто в Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский", - рассказала Джейкобс.

Также представительница СМИ проинформировала, что 28 февраля днем украинские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, которые "отчаянно стремятся вернуть соглашение в надлежащее русло".

"Но это произойдет не сегодня, мне сказали. Трамп не желает сегодня дальше говорить с Зеленским", - написала она в ночь на 1 марта по Киеву.

Также Джейкобс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц "зашли в комнату Рузвельта, чтобы попросить Зеленского уйти", и что "Рубио дал понять, что любые дальнейшие встречи сегодня будут контрпродуктивными".

По словам корреспондента, Волтц сказал Зеленскому, что он якобы "совершил огромную ошибку".

Также репортер Белого дома рассказала, что никаких телефонных разговоров между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным "не запланировано".

"Но несколько европейских чиновников звонили высшим должностным лицам Трампа после того, как Зеленский ушел, спрашивая, как можно спасти соглашение по полезным ископаемым. Трамп намеревался подписать соглашение о полезных ископаемых сегодня. Было подготовлено два официальных подшивки", - пишет она.

Но, добавляет представительница СМИ, еще до приезда Зеленского "были подозрения, что оно может развалиться".

"Поскольку администратор Трампа неделями настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых на министерском уровне, а Украина отказалась. Зеленский хотел гарантий безопасности", - говорит Джейкобс.

Она раскрыла мнение американских официальных лиц о том, что переговоры с Путиным "будут намного сложнее, поэтому сегодня не верили, что (переговоры с, - ред.) Зеленским были тяжелее, выдвигая максималистские требования, сказали мне источники".

Эмоциональная беседа между Зеленским и Трампом

Напомним, 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский во время официального визита в Вашингтон встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Во время беседы между лидерами возник спор о перспективах подписания мирного соглашения и завершении войны в Украине.

По словам Трампа, Украина будто бы не способна выиграть войну, у ВСУ заканчиваются солдаты и Киеву следует прекратить огонь. Также президент США заявил, что хочет завершить войну, и пригрозил сокращением поставок оружия для Украины.

Кроме того, Трамп обязал Зеленского подписать мирное соглашение с РФ иначе США "выйдут из процессов". Однако Зеленский отметил, что российский диктатор Путин не выполняет подписанные документы. Также Зеленский покинул Белый дом, договор о "редкоземе" так и не был подписан.

Впоследствии Зеленский в интервью FOX News объяснил, что спровоцировало спор между ним и президентом США Трампом.

Также Зеленский выразил благодарность за поддержку народу США, президенту Дональду Трампу и Конгрессу, реагируя на просьбу главы Белого дома извиниться за поведение во время переговоров в Овальном кабинете. По словам Зеленского, некоторые вещи надо обсуждать без камер.

А также Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины. Так глава государства прокомментировал совет сенатора Линдси Грэма уйти в отставку после инцидента в Белом доме.

Добавим, в беседе с журналистами Трамп заявил, что Зеленский переиграл на переговорах в Овальном кабинете, и что для возобновления переговоров украинский лидер должен подтвердить желание мира.