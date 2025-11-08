Сийярто заявил о "неограниченном освобождении" от санкций США за российскую нефть и газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций, которые могли бы применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index .

После встречи венгерского премьера Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом СМИ написали, что лидеру Венгрии удалось "наныть" у президента США годовое освобождение от санкций. Но Сийярто заявил, что это якобы не так - освобождение, мол, "неограниченное".

" Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе. Премьер-министр согласился с американским президентом, что поставки нефти и газа в Венгрию не будут подпадать под санкции. На неограниченный срок", - заявил он.

При этом Сийярто набросился на СМИ, которые выразили сомнение в правдивости его слов, а также на издания, писавшие о сроке в один год.