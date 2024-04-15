Половина запущенных Ираном по Израилю баллистических ракет вышла из строя, - ABC
По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю во время вчерашней массированной атаки, вышла из строя. Эти единицы вооружения либо не вылетели при запусках, либо потерпели неудачу или крах в полете, либо разбились, не достигнув своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Данные о таком процентном соотношении ракет, которые при атаке по Израилю оказались выведенными из строя, западным журналистам подтвердили два американских официальных лица, которые не были названы в материале.
Перед тем высокопоставленный чиновник США рассказал, что среди более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет было от 115 до 135 баллистических ракет, запущенных по Израилю.
В публикации указывается, что это означает, что только половина баллистических ракет, запущенных Ираном, должна была быть сбита противовоздушной обороной Израиля и других стран в ночь на 14 апреля.
В материале также отмечается, что первой эту информацию сообщило издание The Wall Street Journal.
Массированный удар Ирана по Израилю
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Также западные СМИ писали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов.
Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.
Ранее сегодня в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что во время той воздушной атаки американские силы при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 дронов и по меньшей мере 6 баллистических ракет, выпущенных из Ирана и Йемена.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
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