Белый дом надеется, что сможет получить финансирование на помощь Украине, - Кирби

Представитель Белого дома рассказал, что сумма в 60 млрд долларов, которая предусматривается для помощи Украине в законопроекте, поданном Байденом в Конгресс, была тщательно обсуждена с Киевом и тщательно подобрана, учитывая украинские нужды.

"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться в статус мирового лидера в поддержке Украины", - сказал Кирби.

Он также прокомментировал заявления мировых лидеров, связанные с сомнениями, что США выделят финансирование для Украины.

"Вы вряд ли можете винить других лидеров в мире в том, что они думают о том, какие решения они должны принять сейчас, учитывая их неопределенность в том, смогут ли принять решение в Соединенных Штатах", - сказал он.

Помощь Украине от США

Напомним, в октябре прошлого года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд. предлагалось выделить Киеву.

Однако в декабре американский Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Конгресс от возможных последствий, если законодатели не примут законопроект, в котором заложено выделение финансирования для помощи Украине.

Добавим, на днях издание The Washington Post писало о том, что администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, которая снизит акцент на деоккупации территорий и сосредоточится на помощи отразить новые российские наступления, в частности на укреплении ВСУ и экономики страны.