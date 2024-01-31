Білий дім сподівається, що зможе отримати фінансування на допомогу Україні, - Кірбі

Представник Білого дому розповів, що сума в 60 млрд доларів, яка передбачається для допомоги Україні у законопроєкті, який був поданий Байденом до Конгресу, була ретельно обговорена з Києвом і ретельно підібрана, зважаючи на українські потреби.

"Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України", - сказав Кірбі.

Він також прокоментував заяви світових лідерів, пов'язані із сумнівами у тому, що США виділять фінансування для України.

"Ви навряд чи можете звинувачувати інших лідерів у світі в тому, що вони думають про те, які рішення вони мають прийняти зараз, зважаючи на їх невизначеність в тому, чи зможуть прийняти рішення Сполучені Штати", - сказав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд пропонувалося виділити Києву.

Проте у грудні американський Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Конгрес від можливих наслідків, якщо законодавці не ухвалять законопроєкт у якому закладено виділення фінансування для допомоги Україні.

Додамо, днями видання The Washington Post писало про те, що адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки України, яка зменшить акцент на деокупації територій й зосередиться на допомозі відбити нові російські наступи, зокрема на зміцненні ЗСУ та економіки країни.