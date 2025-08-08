RU

Дональд Трамп Война в Украине

Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе, - Sky News

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп действительно планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ТАСС.

Издание указало, что информацию о планах на саммит Трампа и Путина раскрыл неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома. 

Он уточнил, что место встречи еще обсуждается. Сейчас среди вариантов: 

  • ОАЭ;
  • Венгрия;
  • Швейцария;
  • Рим.

По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока неясны и очень изменчивы.

При этом информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече между двумя лидерами нет. 

Представитель Белого дома отметил, что Россия выдвинула перечень требований для потенциального прекращения огня, и сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров.

Обновлено 19:49

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе. 

Слухи о встрече Трампа с Путиным

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого, по данным собеседников NYT, может пройти трехсторонний саммит в формате "Трамп-Зеленский-Путин".

Вчера, 7 августа, помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшие дни. Он также заверял, что место для встречи уже якобы определили.

