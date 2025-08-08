Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе, - Sky News

Президент США Дональд Трамп действительно планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ТАСС.
Издание указало, что информацию о планах на саммит Трампа и Путина раскрыл неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.
Он уточнил, что место встречи еще обсуждается. Сейчас среди вариантов:
По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока неясны и очень изменчивы.
При этом информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече между двумя лидерами нет.
Представитель Белого дома отметил, что Россия выдвинула перечень требований для потенциального прекращения огня, и сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров.
Обновлено 19:49
Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.
После этого, по данным собеседников NYT, может пройти трехсторонний саммит в формате "Трамп-Зеленский-Путин".
Вчера, 7 августа, помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшие дни. Он также заверял, что место для встречи уже якобы определили.