Білий дім підтвердив плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня, - Sky News

Президент США Дональд Трамп дійсно планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і ТАСС.
Видання зазначило, що інформацію про плани на саміт Трампа і Путіна розкрив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.
Він уточнив, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:
За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.
При цьому інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі між двома лідерами немає.
Представник Білого дому зазначив, що Росія висунула перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон працює над тим, щоб заручитися підтримкою України та європейських партнерів.
Російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерело повідомляє, що зустріч Путіна та Трампа може пройти наступного тижня.
Раніше видання The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.
Після цього, за даними співрозмовників NYT, може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".
Учора, 7 серпня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа дійсно може відбутися найближчими днями. Він також запевняв, що місце для зустрічі вже нібито визначили.