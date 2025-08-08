UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Білий дім підтвердив плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня, - Sky News

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп дійсно планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і ТАСС.

Видання зазначило, що інформацію про плани на саміт Трампа і Путіна розкрив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.

Він уточнив, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:

  • ОАЕ;
  • Угорщина;
  • Швейцарія;
  • Рим.

За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.

При цьому інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі між двома лідерами немає.

Представник Білого дому зазначив, що Росія висунула перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон працює над тим, щоб заручитися підтримкою України та європейських партнерів.

Оновлено 19:49

Російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерело повідомляє, що зустріч Путіна та Трампа може пройти наступного тижня.

Чутки про зустріч Трампа з Путіним

Раніше видання The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Після цього, за даними співрозмовників NYT, може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".

Учора, 7 серпня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа дійсно може відбутися найближчими днями. Він також запевняв, що місце для зустрічі вже нібито визначили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілий дімДональд ТрампВійна в Україні