Білий дім підтвердив плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня, - Sky News

Видання зазначило, що інформацію про плани на саміт Трампа і Путіна розкрив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.

Він уточнив, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:

ОАЕ;

Угорщина;

Швейцарія;

Рим.

За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.

При цьому інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі між двома лідерами немає.

Представник Білого дому зазначив, що Росія висунула перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон працює над тим, щоб заручитися підтримкою України та європейських партнерів.

Оновлено 19:49

Російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерело повідомляє, що зустріч Путіна та Трампа може пройти наступного тижня.