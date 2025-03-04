Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира
Президента США Дональда Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира. Причиной тому является мирные усилия главы Белого дома на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост члена Палаты представителей США Даррелла Исса и издание The Hill.
"Сегодня я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше", - написал республиканец.
Он не уточнил в своем посте я почему выдвигает кандидатуру Трампа, однако в комментарии The Hill представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.
"Недавно конгрессмен Исса возглавил делегацию Конгресса, посетившую четыре страны Ближнего Востока. Он своими глазами видел и слышал от нескольких глав государств, что дух мира и отхода от конфликта реален и многогранен. С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира - причем таким образом, как мы не слышали уже много лет", - сказал заместитель руководителя аппарата и директор по коммуникациям Иссы Джонатан Уилкокс.
Он добавил, что пропаганда Трампа - это стремление к миру без войны, и "мы видим", как сегодня это становится предметом внимания в нескольких регионах мира, а не только в одном/
Заявление Уилколса прозвучало на фоне того, как Трамп изменил политику США к войне в Украине, усилив давление на украинского лидера Владимира Зеленского и одновременно потеплев в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.
The Hill отмечает, что Трампа не раз номинировали на Нобелевскую премию мира, однако он ни разу не выигрывал эту желанную награду.
Так, в февраля 2019 года Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия по достижению мирного соглашения с Северной Кореей.
А в январе этого года, член палаты представителей США Клаудия Тенни заявила, что выдвинула кандидатуру Трампа за его посредническую роль в заключении исторических Авраамских соглашений во время его первого президентского срока.
Некоторые наблюдатели полагают, что стремление Трампа заключить мирное соглашение между РФ и Украиной, отчасти обусловлено желанием получить еще один шанс на Нобелевскую премию мира.
В частности, на прошлых выходных госсекретарь США Марко Рубио защищал подход американского президента к посредничеству в сделке между Россией и Украиной, сказав следующее.
"Если бы это делал демократ, все бы говорили: "Ну, он на пути к Нобелевской премии мира", - заявил Рубио.
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