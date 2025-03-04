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Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Вторник 04 марта 2025 05:48
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Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президента США Дональда Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира. Причиной тому является мирные усилия главы Белого дома на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост члена Палаты представителей США Даррелла Исса и издание The Hill.

"Сегодня я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше", - написал республиканец.

Он не уточнил в своем посте я почему выдвигает кандидатуру Трампа, однако в комментарии The Hill представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

"Недавно конгрессмен Исса возглавил делегацию Конгресса, посетившую четыре страны Ближнего Востока. Он своими глазами видел и слышал от нескольких глав государств, что дух мира и отхода от конфликта реален и многогранен. С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира - причем таким образом, как мы не слышали уже много лет", - сказал заместитель руководителя аппарата и директор по коммуникациям Иссы Джонатан Уилкокс.

Он добавил, что пропаганда Трампа - это стремление к миру без войны, и "мы видим", как сегодня это становится предметом внимания в нескольких регионах мира, а не только в одном/

Заявление Уилколса прозвучало на фоне того, как Трамп изменил политику США к войне в Украине, усилив давление на украинского лидера Владимира Зеленского и одновременно потеплев в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

The Hill отмечает, что Трампа не раз номинировали на Нобелевскую премию мира, однако он ни разу не выигрывал эту желанную награду.

Так, в февраля 2019 года Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия по достижению мирного соглашения с Северной Кореей.

А в январе этого года, член палаты представителей США Клаудия Тенни заявила, что выдвинула кандидатуру Трампа за его посредническую роль в заключении исторических Авраамских соглашений во время его первого президентского срока.

Некоторые наблюдатели полагают, что стремление Трампа заключить мирное соглашение между РФ и Украиной, отчасти обусловлено желанием получить еще один шанс на Нобелевскую премию мира.

В частности, на прошлых выходных госсекретарь США Марко Рубио защищал подход американского президента к посредничеству в сделке между Россией и Украиной, сказав следующее.

"Если бы это делал демократ, все бы говорили: "Ну, он на пути к Нобелевской премии мира", - заявил Рубио.

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Соединенные Штаты Америки Нобелевская премия Дональд Трамп
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