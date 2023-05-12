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США будут оказывать военную помощь Украине даже в случае дефолта, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 12 мая 2023 23:43
США будут оказывать военную помощь Украине даже в случае дефолта, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

В ходе брифинга у Кирби спросили, как США скорректируют военную поддержку Украины в случае наступления дефолта.

"Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам Конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года (до 30 сентября – ред.)", - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности.

Ранее заместитель директора "Драгон Капитал" Сергей Фурса заявил, что проблемы с потолком государственного долга в США повторяются довольно часто. В этом году ситуация не уникальна, и на Украину она не повлияет.

Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

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