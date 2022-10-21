Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Белый дом обсуждает с Маском возможность установки интернет-сервиса Starlink в Иране", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Starlink рассматривается как легкая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ в интернет в Иране, когда его ограничивают власти.

"Мы заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцев к Интернету на своих телефонах и везде. Следовательно, Starlink – это один из вариантов, но не единственный", – сказал представитель администрации.

Как сообщает CNN, непонятно, предлагала ли администрация заплатить за установку терминалов Starlink в Иране. Некоторые официальные лица США надеются, что наземные терминалы Starlink станут такими же распространенными в Иране, как тарелки спутникового телевидения. Источники отмечают, что эта технология тоже технически запрещена режимом, однако широко распространена по всей стране.

В настоящее время в Иране уже работает очень мало терминалов Starlink. По словам официальных лиц, Белый дом, правительственные технологи, Маск и его команда все еще работают над решением серьезнейших проблем со Starlink и другими коммуникационными технологиями.