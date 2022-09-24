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Маск готов предоставить иранцам услуги Starlink на фоне протестов в стране

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Суббота 24 сентября 2022 19:17
Маск готов предоставить иранцам услуги Starlink на фоне протестов в стране Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности активировать спутниковый интернет-сервис Starlink на территории Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США недавно обнародовало указания по расширению интернет-услуг для иранцев, несмотря на санкции Вашингтона против Ирана.

"Наше понимание Starlink состоит в том, что то, что они предоставляют, будет коммерческого уровня, и это будет аппаратное обеспечение, не охватываемое общей лицензией; поэтому им нужно будет написать в Казначейство", – заявил официальный представитель Министерства финансов.

Уже в этот понедельник Маск заявил о том, что Starlink планирует предоставить иранцам услугу спутниковой широкополосной связи Starlink, которая, например, предоставляется также Украине во время борьбы с российской агрессией. В то же время, он попросил сделать для этого исключение из санкций.

Представитель Государственного департамента США отметил, что если SpaceX решила, что какая-то деятельность, направленная против иранцев, требует специальной лицензии, то Управление контроля за иностранными активами "отдаст этому приоритет".

"Таким же образом, если SpaceX определит, что ее деятельность уже разрешена, и у нее возникнут какие-либо вопросы, Управление контроля за иностранными активами также приветствует такое участие", - добавляет спикер.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности протестов в Иране, которые были спровоцированы смертью 22-летней Махсы Амини.

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Илон Маск SpaceX
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