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Білий дім обговорює з Маском доступ до Starlink в Ірані, - CNN

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П'ятниця 21 жовтня 2022 21:00
Білий дім обговорює з Маском доступ до Starlink в Ірані, - CNN Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Американська адміністрація обговорює з підприємцем Ілоном Маском надання доступу до системи Starlink всередині Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Білий дім обговорює з Маском можливість встановлення інтернет-сервісу Starlink в Ірані", - повідомляє телеканал із посиланням на джерела.

Starlink розглядається як легка у використанні технологія, яка допоможе забезпечити доступ до інтернету в Ірані, коли його обмежує влада.

"Ми зацікавлені в тому, щоб знайти способи забезпечити доступ іранців до Інтернету на своїх телефонах і скрізь. Отже, Starlink - це один з варіантів, але не єдиний", - сказав представник адміністрації.

Як повідомляє CNN, незрозуміло, чи пропонувала адміністрація заплатити за встановлення терміналів Starlink в Ірані. Деякі офіційні особи США сподіваються, що наземні термінали Starlink якось стануть такими ж поширеними в Ірані, як тарілки супутникового телебачення. Джерела зазначають, що ця технологія також технічно заборонена режимом, проте широко поширена по всій країні.

В даний час в Ірані вже працює дуже мало терміналів Starlink. За словами офіційних осіб, Білий дім, урядові технологи, Маск та його команда все ще працюють над вирішенням найсерйозніших проблем зі Starlink та іншими комунікаційними технологіями.

Нагадаємо, що раніше американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск заявив про готовність активувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink на території Ірану.

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