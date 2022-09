Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама

Что происходит

По данным правозащитников, в течение нескольких дней в стычках с силовиками погибли более 30 человек, большая часть - в провинции Курдистан. Еще сотни человек получили ранения или были арестованы.

This viral video of #IranProtests shows what users are describing as iconic solidarity among protesters in fighting back the Islamic Republic’s security forces. #IranProtests2022#MahsaAmini#Mahsa_Amini#مهسا_امینی pic.twitter.com/qqvv7eL6jL — Iran International English (@IranIntl_En) September 23, 2022

Государственные СМИ, не вдаваясь в подробности, говорят о гибели 28 гражданских и представителей полиции. По данным агентства Tasnim, погибли четыре члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР), один из которых был застрелен, а другой получил смертельное ножевое ранение.

По всей стране заблокирован доступ в Instagram и мессенджер WhatsApp, власти прибегли к отключению или замедлению интернета и мобильной связи. Иранская армия и КСИР предупредили демонстрантов об усилении репрессий, однако пока нет признаков ослабления протестов.

Фото: массовый протест в Тегеране (twitter.com/JawadAbubakar7)

Причина массового гнева

Махса Амини умерла 16 сентября в больнице после жестокого задержания так называемой полицией нравов прямо возле станции метро за то, что она якобы неправильно носила хиджаб. Сначала ее доставили в "центр перевоспитания женщин", где она лишилась сознания. На отредактированных записях с видеокамер видно, что она выглядела здоровой и одетой по правилам. После того, как ее забрала скорая, она до самой смерти не выходила из комы. Предполагается, что ее избили, когда она находилась под стражей в полиции.

Согласно официальным заявлениям, у нее якобы случился сердечный приступ. Но семья отрицает наличие проблем со здоровьем, говорит о следах избиения и требует обнародовать полные записи с камер.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина "Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причиной".

Масштабные протесты начались в день ее похорон, акции быстро распространились из Тегерана и родного города девушки по всему Ирану. Протестующие требуют отменить обязательное ношение хиджаба, женщины в знак солидарности жгли свои платки или публично состригали волосы.

These Iranian women are dancing without their headscarves in front of security forces in Saveh, central Markazi province. They are fearless.#Mahsa_Amini pic.twitter.com/smzCNe4pNZ — Holly Dagres (@hdagres) September 23, 2022

Смерть девушки также стала символом политического и экономического разочарования. Недовольные иранцы критикуют жестокость силовиков, безнаказанность властей и жесткий религиозный контроль. Население страдает из-за высокой безработицы и инфляции, одной из причин которых стали западные санкции. Наиболее радикальные демонстранты распевают лозунги о том, что верховный религиозный лидер Али Хаменеи будет свергнут.

Last night in Tehran: "This year is bloody, Seyed Ali [Khamenei] will be overthrown!" #Mahsa_Amini pic.twitter.com/qZIUYcQSyy — Holly Dagres (@hdagres) September 23, 2022

Нынешние беспорядки совпали по времени с непрерывными протестами против обязательного ношения хиджаба, которые длятся с июля, а также с акциями в провинции Курдистан на фоне проблем с нехваткой питьевой воды.

Обязательны ли хиджабы для женщин в Иране?

Головные уборы в этой стране стали обязательными для женщин после Исламской революции 1979 года. Ультраконсервативный президент Ибрахим Раиси, который пришел к власти в 2021 году, еще больше ужесточил контроль.

Иранская полиция нравов

Данные формирования патрулируют улицы и следят за соблюдением строгих религиозных правил в одежде и общественного порядка. Как правило, нарушителей задерживают.

Реакция властей и международного сообщества

Как пишут государственные СМИ, Раиси встречался с родными Амини и пообещал разобраться в причинах ее смерти. Но на этой неделе с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке он критиковал Запад за "двойные стандарты" в отношении прав человека, не упомянув о массовых протестах и их причине.

Кроме того, в среду у президента было назначено интервью c Кристиан Аманпур из CNN, но оно не состоялось по причине того, что телеведущая отказалась надевать головной убор.

Соединенные Штаты, Европейский союз и ООН осудили насилие в Иране. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, иранская полиция нравов несет ответственность за смерть Махсы Амини, а местная служба безопасности - за силовое подавление протестов.

Вызов политическому исламу

Массовые протесты и беспорядки говорят о том, как молодое поколение иранцев относится к Исламской Республике. По словам историка и профессора Лондонской школы экономики Рохама Альванди, скорость их распространения и международная поддержка представляют серьезную угрозу для режима в Тегеране.

Фото: протесты в Иране (twitter.com/SavvyRinu)

"Это бунт поколения Махсы Амини, которое прожило большую часть своей жизни в сильно жестком государстве, с опустошенной экономикой и будучи глобальным изгоем, и они возлагают вину за это прямо на Исламскую Республику", - отметил он в своем Twitter.

По его мнению, акции протеста показали полную нелегитимность не только Исламской Республики, но и Иранской революции 1979 года в глазах этого нового поколения. А это в свою очередь несет большие угрозы не только для властей в Тегеране, но и для всего политического ислама.