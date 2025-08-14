ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Этно и бохо: Белла Хадид показала платье с уникальной вышивкой

Четверг 14 августа 2025 20:31
UA EN RU
Этно и бохо: Белла Хадид показала платье с уникальной вышивкой Белла Хадид (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Американская супермодель Белла Хадид снова оказалась в центре внимания модного мира - на этот раз благодаря уникальному платью, которое сочетает искусство, этнику и авангард.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какое платье выбрала Белла Хадид

На новых фото модель предстала в белоснежном наряде, щедро украшенном цветной вышивкой, отсылающей к традиционным палестинским орнаментам.

"Это произведение искусства", - написала она в посте.

Как отметила сама Белла, платье создано молодой палестинской художницей и дизайнером, и является не просто предметом одежды, а настоящим произведением искусства.

Образ имеет символическое значение: через моду модель поддерживает палестинскую культуру и выражает уважение к собственным корням - ее отец, Мохамед Хадид, является палестинцем.

Этно и бохо: Белла Хадид показала платье с уникальной вышивкойБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Дизайн платья

Фасон: воротничок поло, вырез в зоне декольте, украшенный пуговицами, открытая спина, высокий разрез на юбке, обнажающий ногу - силуэт выглядит изящно.

Материал: легкая белая ткань, контрастирующая с яркими вышивками.

Отделка: цветные орнаменты и символы, подобные элементам палестинской вышивки, создают глубокий этнический нарратив.

Аксессуары: золотой пояс и браслеты на обеих руках дополняют образ, добавляя ему богемной роскоши.

Стиль

Бохо-шик: натуральная ткань, этнические мотивы, ручная вышивка - все это признаки богемного стиля.

Этнический стиль: вышивка и орнаменты отсылают к палестинским культурным кодам, что делает платье не просто трендовым элементом, а носителем наследия.

Авангард / авторский дизайн: как произведение искусства, платье выходит за пределы функциональной одежды, становясь манифестом культуры через моду.

Этно и бохо: Белла Хадид показала платье с уникальной вышивкойБелла Хадид показала модное платье (фото: instagram.com/bellahadid)

Символизм и значение

Этот образ Беллы Хадид - не только о стиле. Это - эстетическое заявление с глубоким подтекстом, сочетающее элегантность, этническую идентичность и социальную позицию.

Во времена, когда мода все чаще становится каналом для важных месседжей, подобные наряды - это больше, чем просто красивые вещи. Это голос культуры.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия