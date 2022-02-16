Квитки в космос і черговий ребрендинг у Facebook: головне зі світу технологій за 16 лютого

Кібератака на Україну

На Україну була здійснена найбільша в історії нашої країни кібератака. Служба безпеки підозрює в цьому Російську Федерацію.

Ближче до вечора 15 лютого "постраждали" додатки Приватбанку та Ощадбанку. Також не працювали сайти:

Міністерства оборони;

Генерального штабу ЗСУ;

Міністерства освіти і науки;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Кабінету Міністрів;

Офісу президента;

Міністерства внутрішніх справ;

Державної прикордонної служби.

На "Дію" також були здійснені дві атаки, втім, команда Мінцифри спокійно їх відбила.

Більш того, на наступний день була здійснена повторна кібератака на сайт Міноборони.

Українці не зможу продати смартфони від Зеленського

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб розповів про те, які Смартфони зможуть отримати вакциновані громадян країни старше 60 років.

Втім, продати їх не вийде, адже на пристроях буде встановлено додаток для контролю, а SIM-карти будуть реєструвати за паспортом.

Facebook змінив стрічку новин

Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу змінила назву стрічки новин, на "Стрічка".

Ймовірно, це пов'язано з тим, що Facebook звинувачують у поширенні дезінформації. Згідно з дослідженням, користувачі частіше стикаються в стрічці новин з фейками, ніж з фактами.

Регулятори, своєю чергою, також постійно розглядають аранжування контенту у технологічних гігантів.

Apple визнала iPhone 6 Plus вінтажним пристроєм

iPhone 6 Plus більше не отримуватиме оновлень від компанії. Більш того, функціональні оновлення припинили надходити користувачам гаджета ще у 2019 році. Також мова йде і про патчі безпеки.

Можливість відремонтувати смартфон доступна лише до вересня 2023 року. Втім, можна також скористатися й офіційною утилітою компанії Self Service Repair.

Virgin Galactic продає квитки в космос

Космічна компанія Virgin Galactic почала продаж квитків для бажаючих полетіти в космос.

В рамках першого етапу планується розпродати до 1000 місць, що забезпечить компанію міцною основою.

Вартість квитка становить 450 тисяч доларів, а депозит - 150 тисяч.

Перед польотом туристи пару днів будуть проходити спеціальні тренування.