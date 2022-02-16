Билеты в космос и очередной ребрендинг в Facebook: главное из мира технологий за 16 февраля

Кибератака на Украину

На Украину была совершена крупнейшая в истории нашей страны кибератака. Служба безопасности подозревает в этом Российскую Федерацию.

Ближе к вечеру 15 февраля "пострадали" приложения ПриватБанка и Ощадбанка. Также не работали сайты:

Министерства обороны;

Генерального штаба ВСУ;

Министерства образования и науки;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Кабинета министров;

Офиса президента;

Министерства внутренних дел;

Государственной пограничной службы.

На "Дію" также были совершены две атаки, впрочем, команда Минцифры спокойно их отбила.

Более того, на следующий день была совершена повторная кибератака на сайт Минобороны.

Украинцы не смогу продать смартфоны от Зеленского

Замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал о том, какие смартфоны смогут получить вакцинированные граждан страны старше 60 лет.

Впрочем, продать их не получится, ведь на устройствах будет установлено приложение для контроля, а SIM-карты будут регистрировать по паспорту.

Facebook изменил ленту новостей

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу изменила название ленты новостей, на "Лента".

Вероятно, это связано с тем, что Facebook обвиняют в распространении дезинформации. Согласно исследованию, пользователи чаще сталкиваются в ленте новостей с фейками, нежели с фактами.

Регуляторы, в свою очередь, также постоянно рассматривают аранжировку контента у технологических гигантов.

Apple признала iPhone 6 Plus винтажным устройством

iPhone 6 Plus больше не будет получать обновлений от компании. Более того, функциональные обновления прекратили поступать пользователям гаджета еще в 2019 году. Также речь идет и о патчах безопасности.

Возможность отремонтировать смартфон доступна лишь до сентября 2023 года. Впрочем, можно также воспользоваться и официальной утилитой компании Self Service Repair.

Virgin Galactic продает билеты в космос

Космическая компания Virgin Galactic начала продажу билетов для желающих полететь в космос.

В рамках первого этапа планируется распродать до 1000 мест, что обеспечит компанию прочной основой.

Стоимость билета составляет 450 тысяч долларов, а депозит - 150 тысяч.

Перед полетом туристы пару дней будут проходить специальные тренировки.